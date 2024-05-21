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    14:46, 21 Май 2024 | GMT +6

    Премьер-министр Великобритании назвал позором сокрытие скандала с зараженной кровью

    Премьер-министр Великобритании объявил позором сокрытие скандала с зараженной кровью
    Фото: freepik.com

    В Англии опубликовали доклад по итогам расследования заражений 30 тысяч человек ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х годах. В результате пятилетнего расследования было установлено, что власти скрыли скандал и подвергли жертв неприемлемому риску, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Заражения произошли в 1970-1990-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии, им вводили препарат фактора свертывания крови VIII. Препарат был произведен в США, где донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

    Результаты расследования показали, что врачи, правительство и Национальная служба здравоохранения страны скрывали масштаб катастрофы, позволяя людям заражаться ВИЧ и гепатитом и далее.

    В результате переливаний, произведенных в 1970-х годах умерло уже около 3000 человек, и за этим последуют новые смерти, отмечает BBC.

    Отвечая на результаты обнародованного доклада по расследованиям, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал этот день «днем позора для британского государства».

    — Сегодняшний доклад показывает моральное падение, которое длилось десятилетиями, в самом сердце нашей национальной жизни. Я хочу принести искренние и недвусмысленные извинения, — сказал Риши Сунак Палате общин.

    Риши Сунак пообещал выплатить «комплексную компенсацию» людям, пострадавшим в результате скандала с зараженной кровью. Сообщается, что министры выделили около 10 млрд фунтов стерлингов на компенсационный пакет.

    Теги:
    Здравоохранение СПИД Донорство Здоровье Компенсация Великобритания Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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