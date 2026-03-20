Премьер-министр Таиланда переизбран на второй срок

Анутин получил поддержку 293 из 499 членов парламента, что более чем вдвое превышает 119 голосов, полученных его главным соперником, Наттхапхонгом Руенгпаньявутом, лидером прогрессивной Народной партии.

Сейчас Анутин возглавляет страну, которая борется с нестабильной экономикой, высоким уровнем задолженности домохозяйств, неопределенностью в торговле и косвенными последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

После голосования политик подчеркнул важность энергетической безопасности, заверив граждан, что Таиланд сможет продолжать закупать нефть и поддерживать доверие населения, сообщает Modern Diplomacy.

Эксперты отмечают, что сформированное под его руководством правительство может обеспечить Таиланду период относительной стабильности после длительного этапа политической турбулентности.

Напомним, 12 декабря в Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей.