РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:21, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Пострадавший при покушении премьер Словакии простил нападавшего

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
    Фото: кадр из видео

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с первым видеообращением после покушения, в результате которого получил тяжелые ранения. Он заверил, что не испытывает ненависти к нападавшему, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в интернете свое видеообращение, которое стало его первым выступлением после того, как он был тяжело ранен в результате покушения три недели назад.

    В записи речи, размещенной на его странице Facebook в преддверии выборов в Европарламент, Фицо сказал, что нападение нанесло серьезный ущерб его здоровью и что «будет маленьким чудом», если он сможет вернуться к работе через несколько недель.

    Фицо восстанавливается после многочисленных огнестрельных ранений, полученных, когда он приветствовал своих сторонников 15 мая в городе Гандлова, расположенном примерно в 140 километрах к северо-востоку от столицы Братиславы. Нападавший был арестован.

    Премьер заявил, что должен вернуться к работе на рубеже июня и июля, и сказал, что не испытывает «никакой ненависти» к нападавшему.

    — Я прощаю его, — сказал Роберт Фицо.

     

    Теги:
    Словакия Происшествия, ЧС Европа Видео Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!