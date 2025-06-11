11:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран
Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча в узком составе.
В ходе переговоров Президент Казахстана и Глава Правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.
Что известно о сотрудничестве двух стран – в материале аналитического обозревателя Kazinform.