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    11:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    почетный караул
    Фото: Акорда

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран

    Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча в узком составе.

    Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду
    Фото: Акорда
    Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    В ходе переговоров Президент Казахстана и Глава Правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

    Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Что известно о сотрудничестве двух стран – в материале аналитического обозревателя Kazinform.



    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Словакия Президент Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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