Премьер-министр Словакии прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча в узком составе.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В ходе переговоров Президент Казахстана и Глава Правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Что известно о сотрудничестве двух стран – в материале аналитического обозревателя Kazinform.





