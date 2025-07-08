Премьер-министр РК обозначил приоритеты в субсидировании животноводства

– Внутренний потенциал страны в этой сфере реализуется не в полной мере. Предприятия по переработке продукции работают лишь частично. Поэтому необходимо наращивать поголовье скота, не допуская его незаконного вывоза, и продолжать поддержку субсидирования маточного поголовья. Это также позволит решить задачу импортозамещения по основным видам продукции, – отметил глава Правительства.

Он также подчеркнул, что ветеринарная безопасность напрямую влияет на здоровье населения.

– Поэтому в регионах должна функционировать качественная ветеринарная инфраструктура. Кроме того, необходимо своевременно проводить вакцинацию животных в целях профилактики заболеваний. Также следует усилить контроль за ввозимыми из-за рубежа животноводческими продуктами. Цифровизация отрасли должна обеспечить прозрачность на всех этапах жизненного цикла продукции животноводства. Результаты проводимой в этом году Национальной сельскохозяйственной переписи должны быть интегрированы в цифровые платформы, – добавил Олжас Бектенов.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал причину вспышки сибирской язвы в Акмолинской области.