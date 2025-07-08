Айдарбек Сапаров прокомментировал вспышку сибирской язвы в Акмолинской области

По его словам, источник инфекции находился в степной зоне, на расстоянии семи километров от населённого пункта.

– Там пасли скот двух аулов. И сначала семь, потом три, в целом, примерно 10 животных заразились сибирской язвой. Там есть сибиро-язвенное захоронение и там пасли скот. Были вычислены владельцы, больной скот уничтожен. С правоохранительными органами провели оперативную работу – установили, кто там был. Всё под контролем, провели дезинфекционные работы, ввели карантин, место, где пасли скот, огородили и взяли под контроль. И там ввели карантин, и через два дня в обоих селах ввели карантин, – заверил министр.

Как отметил Айдарбек Сапаров, заражённое мясо также было изъято и утилизировано.

– На базарах были взяты пробы мяса, проведён лабораторный контроль, всё, вплоть до дверной ручки, обработали. И сегодня есть результат – они все отрицательные. Так что никаких рисков заражения людей сибирской язвой нет, – резюмировал глава МСХ.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о зараженном мясе на рынке «Алем» в Астане, которая оказалась фейком.