Премьер-министр поручил контролировать реализацию контейнерного хаба в порту Актау

Он также потребовал от Министерства торговли активизировать поиск и привлечение инвесторов для реализации совместных проектов по развитию трансграничных логистических хабов.

Премьер-министр подчеркнул, что полноценный запуск хабов позволит сократить сроки прохождения грузов, увеличить пропускную способность, объемы производства, налоговые поступления и экспорт.

— При системном подходе эти проекты станут точками притяжения капитала и новых производств. В этой связи необходимо активизировать темпы работ и значительно улучшить взаимодействие всех участников процесса, — отметил он.

По словам Олжаса Бектенова, Министерство торговли должно эффективно координировать деятельность всех заинтересованных госорганов и обеспечить постоянный мониторинг реализации проектов.

Ранее Олжас Бектенов поручил создать концепцию индустриально-логистических центров в Казахстане.