    12:10, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр поручил контролировать реализацию контейнерного хаба в порту Актау

    Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта взять на особый контроль проект строительства контейнерного хаба в порту Актау и доложить о результатах к концу первого квартала 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Правительство РК

    Он также потребовал от Министерства торговли активизировать поиск и привлечение инвесторов для реализации совместных проектов по развитию трансграничных логистических хабов.

    Премьер-министр подчеркнул, что полноценный запуск хабов позволит сократить сроки прохождения грузов, увеличить пропускную способность, объемы производства, налоговые поступления и экспорт.

    — При системном подходе эти проекты станут точками притяжения капитала и новых производств. В этой связи необходимо активизировать темпы работ и значительно улучшить взаимодействие всех участников процесса, — отметил он.

    По словам Олжаса Бектенова, Министерство торговли должно эффективно координировать деятельность всех заинтересованных госорганов и обеспечить постоянный мониторинг реализации проектов.

    Ранее Олжас Бектенов поручил создать концепцию индустриально-логистических центров в Казахстане. 

