Премьер-министр поручил контролировать реализацию контейнерного хаба в порту Актау
Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта взять на особый контроль проект строительства контейнерного хаба в порту Актау и доложить о результатах к концу первого квартала 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он также потребовал от Министерства торговли активизировать поиск и привлечение инвесторов для реализации совместных проектов по развитию трансграничных логистических хабов.
Премьер-министр подчеркнул, что полноценный запуск хабов позволит сократить сроки прохождения грузов, увеличить пропускную способность, объемы производства, налоговые поступления и экспорт.
— При системном подходе эти проекты станут точками притяжения капитала и новых производств. В этой связи необходимо активизировать темпы работ и значительно улучшить взаимодействие всех участников процесса, — отметил он.
По словам Олжаса Бектенова, Министерство торговли должно эффективно координировать деятельность всех заинтересованных госорганов и обеспечить постоянный мониторинг реализации проектов.
Ранее Олжас Бектенов поручил создать концепцию индустриально-логистических центров в Казахстане.