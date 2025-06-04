Премьер-министр Нидерландов подал в отставку

Причиной стали разногласия по вопросу миграции. В правящей коалиции отказались поддержать план Вилдерса, предусматривающий, в частности, прекращение предоставления убежища, и приостановку воссоединения семей. Вилдерс аргументировал свой шаг отсутствием поддержки.

— Партия свободы обещала избирателям самую строгую политику предоставления убежища в истории, стать одной из самых строгих стран в Европе в этом плане. Мы представили план по этому вопросу… Я попросил партнеров по коалиции поддержать его, теперь уже бывших партнеров по коалиции, я должен сказать. Они этого не сделали, — заявил во вторник лидер партии журналистам.

Партнеры Вилдерса по коалиции раскритиковали его решение, назвав его «необъяснимым» и «безответственным». Лидеры партий заявили, что он «снова ставит свои собственные интересы выше интересов страны».

Ранее лидер нидерландской «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил, что покидает действующую коалицию из-за разногласий по вопросам контроля над миграцией.