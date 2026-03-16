Премьер-министр Израиля опроверг слухи о своей смерти, опубликовав видео

На видео, снятом в кафе на окраине Иерусалима и опубликованном на аккаунте Нетаньяху в соцсети Х, помощник спрашивает его о слухах.

אומרים שאני מה? צפו >>

Нетаньяху отвечает игрой слов, основанной на слове «мертвый», которое на ивритском сленге может использоваться для описания состояния «без ума от» кого-то или чего-то, — и тянется за чашкой кофе.

— Я без ума от кофе. Знаете что? Я без ума от своего народа, — говорит Нетаньяху помощнику.

С момента начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля Нетаньяху посетил как минимум два города, пострадавших от иранских ракет, больницу, порт и военные базы, но доступ для СМИ был ограничен или отсутствовал вовсе, а видеоматериалы распространялись его канцелярией, пишет Al-Awsat.

Нетаньяху, который редко дает интервью, на прошлой неделе провел свою первую с начала конфликта пресс-конференцию по видеосвязи.

Однако пользователи интернета по всему миру распространили скриншот записи выступления премьер-министра, утверждая, что на его руках было по шесть пальцев, что считается распространенной ошибкой в моделях видеогенераторов на основе ИИ.

В ответ на это на видео, снятом в кафе, премьер поднял руку, показал ее камере и саркастически спросил: «Хотите посчитать количество пальцев?»7

Ранее новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к народу после избрания. Заявление было зачитано в эфире гостелевидения, текст также распространили местные СМИ. Лично перед камерами он не появился.