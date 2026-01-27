Премьер-министр Армении создал музыкальную группу и готовится к выступлению

Музыкальный проект получил название «Варчабэнд». Оно образовано от первых двух слогов армянского слова «варчапет» (в переводе — премьер-министр) и английского слова band — «группа».

Дебютное выступление «Варчабэнда» запланировано на 30 января в Ереване. Концерт пройдет в открытом формате — на мероприятие приглашены все желающие. Проект носит неформальный характер и задуман как площадка для живого общения с публикой.

В составе музыкального коллектива Никол Пашинян будет выступать в качестве ударника, играя на барабанах. В своем обращении он юмором отметил: «Мы играем — вы танцуете», подчеркнув атмосферу открытости и непринужденности предстоящего выступления.

Отметим, что это не первый случай, когда премьер-министр Армении привлекает внимание общественности музыкальными публикациями. Ранее Никол Пашинян разместил в своих социальных сетях видео из Астаны, сопроводив его песней на казахском языке.