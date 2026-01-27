РУ
    21:11, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Премьер-министр Армении создал музыкальную группу и готовится к выступлению

    О создании коллектива глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Премьер-министр Армении создал музыкальную группу и готовится к выступлению
    Фото: facebook.com/@Nikol Pashinyan

    Музыкальный проект получил название «Варчабэнд». Оно образовано от первых двух слогов армянского слова «варчапет» (в переводе — премьер-министр) и английского слова band — «группа».

    Дебютное выступление «Варчабэнда» запланировано на 30 января в Ереване. Концерт пройдет в открытом формате — на мероприятие приглашены все желающие. Проект носит неформальный характер и задуман как площадка для живого общения с публикой.

    В составе музыкального коллектива Никол Пашинян будет выступать в качестве ударника, играя на барабанах. В своем обращении он юмором отметил: «Мы играем — вы танцуете», подчеркнув атмосферу открытости и непринужденности предстоящего выступления.

    Отметим, что это не первый случай, когда премьер-министр Армении привлекает внимание общественности музыкальными публикациями. Ранее Никол Пашинян разместил в своих социальных сетях видео из Астаны, сопроводив его песней на казахском языке.

    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
