Премьер-Министр РК провел совещание по вопросам развития Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в городе Туркестане Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития города. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О ходе проводимых работ доложили аким Туркестанской области У. Шукеев, министр культуры и спорта А. Раимкулова. акимы Атырауской области Н.Ногаев, Актюбинской области – О. Уразалин, города Шымкента – Е. Айтаханов, а также представители других регионов и подрядчиков, ответственных за городское строительство.





«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-ЖомартТокаев уделяют особое внимание развитию города Туркестана. 4-5 ноября т.г. с участием Елбасы в Туркестане был открыт ряд возведенных объектов. Осенью следующего года в здесь пройдет саммит глав государств Центральной Азии. В этой связи мы должны обеспечить полное завершение строительства необходимых объектов», - сказал А. Мамин.





Премьер-Министр заложил капсулу на месте строительства многопрофильной областной больницы на 630 коек. Проект будет реализован в 2022 году турецким инвестором YDA Holding в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость объекта – около 100 млрд тг, будет создано порядка 1700 рабочих мест для медицинского персонала, включая 350 врачей.

Глава Правительства также дал старт строительству турецкой компанией Sembol construction многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай» стоимостью порядка 39 млрд тг.





А.Мамин проинспектировал строительство Международного аэропорта города Туркестана и ведущей к нему автомобильной дороги, а также амфитеатра, драматического театра, Областной научно-универсальной библиотеки, центра «Ұлы дала Елі», музея

Х. А. Яссауи, реконструкции зданий Национального центра ремесленников Великого Шелкового пути и Визит-центра.



