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Премьер-Министр РК: Главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь

18 Августа 2021 10:30
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Премьер-Министр РК: Главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Своевременное и качественное проведение уборки без потерь является главной задачей. Об этом на заседании Правительства сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В вопросе подготовки к уборке также были приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. На сегодняшний день, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, ожидается снижение урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 4,4%, а также в Канаде - на 32% и на 15% - в России. В Казахстане предполагаемый сбор зерновых культур составит примерно 15,3 млн тонн. В целом, Казахстану собранного в текущем году урожая будет достаточно», - отметил Аскар Мамин.

По словам Премьер-Министра, экспортный потенциал останется высоким – около 6,5-7 млн тонн.

«Поэтому главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь», - добавил Аскар Мамин.

Ранее Премьер-Министр поручил Министерству сельского хозяйства держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле.


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#Премьер-министр РК   #Сельское хозяйство   #Аскар Мамин  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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