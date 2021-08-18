Премьер-Министр РК: Главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Своевременное и качественное проведение уборки без потерь является главной задачей. Об этом на заседании Правительства сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В вопросе подготовки к уборке также были приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. На сегодняшний день, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, ожидается снижение урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 4,4%, а также в Канаде - на 32% и на 15% - в России. В Казахстане предполагаемый сбор зерновых культур составит примерно 15,3 млн тонн. В целом, Казахстану собранного в текущем году урожая будет достаточно», - отметил Аскар Мамин.

По словам Премьер-Министра, экспортный потенциал останется высоким – около 6,5-7 млн тонн.

«Поэтому главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь», - добавил Аскар Мамин.

Ранее Премьер-Министр поручил Министерству сельского хозяйства держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле.