21 Июня 2022 17:37

Премьер-министр Грузии в конце июля планирует посетить Казахстан

ДОХА. КАЗИНФОРМ - На полях катарского экономического форума Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

«Хотел бы обратить Ваше внимание на перспективы развития сотрудничества по следующим направлениям. В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия, в свою очередь, располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр Грузии в конце следующего месяца планирует посетить Казахстан.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».

Глава государства также пригласил Эмира Катара в Казахстан.