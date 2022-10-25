Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Октября 2022, 15:38
Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Казахстана

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По случаю Дня Республики Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы армянского кабмина передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем поздравительном послании Премьер-министр Армении пожелал Президенту Казахстана доброго здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу Казахстана – мира и благополучия.

«С момента обретения независимости Казахстана достиг значительных успехов в становлении государственности с динамично развивающейся экономикой и достойным местом на международной арене. Хочу выразить уверенность, что совместные усилия по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе направленные на реализацию перспективных проектов, всецело служат интересам наших стран», - говорится в поздравительном послании Никола Пашиняна.


Президент Казахстана   Армения   Поздравления   День Республики  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК