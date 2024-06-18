«Прекрасную принцессу» в Астане за 10 дней увидели около 7 тысяч человек

Для того, чтобы вживую увидеть картину «La Bella Principessа» («Прекрасная Принцесса») в Астане люди приезжают из разных регионов страны. Посетители активно делятся впечатлениями от увиденного на разных интернет-ресурсах, отметили в пресс-службе Национального музея РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе музея уточнили, что уникальную выставку Леонардо да Винчи посетило 6 772 человека, в основном это взрослые (3 727 человек), иностранцы (1 017 человек) и школьники (764 человек).

Как отметила художница из Усть-Каменогорска Оксана Калиакперова, картину стоит увидеть каждому.

– Выставка Леонардо да Винчи смотивировала на приезд в Астану. Я благодарна, что вы повышаете культуру в Казахстане и даете возможность соприкоснуться с наивысшим искусством, с великим художником. Комната оформлена музыкальным и визуальным сопровождением. На секунду мне показалось, что я поднимаюсь на лифте, так прониклась этой работой. Хочу выразить благодарность, спасибо! То, что мы видим в соцсетях и то, что видим в комнате – совершенно разное. Обязательно посетите! Это стоит того, – говорит Оксана Калиакперова.

Музей также анонсировал лекцию Ольги Батуриной об искусстве Леонардо да Винчи, которая пройдет утром 23 июня. За подробной информацией можно обратиться в Национальный музей РК.

Напомним, выставка «La Bella Principessа» («Прекрасная Принцесса»), на которой представлена одна из 15 работ великого итальянского художника Леонардо да Винчи, открылась в Национальном музее Казахстана 7 июня. Она инициирована посольством Итальянской Республики в Казахстане.

Выставка продлится до 4 августа.

Выставка организована благодаря Посольству Италии, Институту культуры Италии, ForteBank и Mastarcard.

Ранее Глава государства посетил Национальный музей и ему продемонстрировали оригинал картины «Прекрасная принцесса» (La bella principessa).