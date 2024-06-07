«Прекрасную принцессу» впервые привезли в Казахстан

Выставка «La Bella Principessа» («Прекрасная Принцесса»), на которой представлена одна из 15 работ великого итальянского художника Леонардо да Винчи, откроется для посетителей завтра, 7 июня, в Национальном музее Казахстана. Уникальная для Центральной Азии выставка инициирована посольством Итальянской Республики в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поразительный портрет девушки имеет необыкновенную и по-своему трагическую историю. Но далеко не слова и знаменитость творца делают ее особенной. Как рассказали организаторы выставки на пресс-конференции, работа была подарком на предстоящее венчание девушки. Она выполненная на одной из пергаментных страниц книги, которая тоже стала подарком к свадьбе аристократов. Небольшая по размеру работа словно окно в XV век.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Чувственный профиль молодой женщины демонстрирует множество характерных элементов одежды, которые не только прекрасно согласуются друг с другом, но и позволяют с уверенностью датировать костюм последним десятилетием Кватроченто, а именно годами между 1491 и 1497, когда Беатриче д'Эсте находилась при дворе Сфорца в Милане. Мягко модулированные телесные тона, созданные из белых и красных мелков растушеваны с помощью руки художника. Местами ее кожа отретуширована пастелью и краской. Ее глаза, сияющие на фоне пергамента, описаны с простой элегантностью, а веки окаймлены невероятно тонкими, изогнутыми ресницами.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Название портрету дал британский искусствовед и один из ведущих мировых авторитетов в области жизни и творчества Леонардо да Винчи Мартин Кемп. Ранее работа выставлялась только 5 раз в Италии, Милане, Швейцарии.

– Мы хотели представить вам что-нибудь экстраординарное, необычное, уникальное в контексте продвижения культуры, которую мы считаем фундаментальной между нашими странами. Нынешний 2025 год является необычайным в отношениях между Казахстаном и Италией. Нам необходимо было запомнить этот исключительный год. Леонардо да Винчи – символ всего того, что представляет из себя Италия, а именно креативность, необычайный талант и взгляд в будущее. Современность – это не просто инновация, а инновация в соединении с традицией, которая меняет мир, – сказал посол Итальянской Республики в Казахстане Марко Альберти.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Портрет был детально изучен методом мультиспектрального сканирования в парижской студии Паскаля Котте. Технический осмотр раскрыл аспекты техники, характерные исключительно для руки Леонардо да Винчи. Подробнее об этом рассказал СЕО и основатель Scripta Maneant Джорджио Армароли.

– Под изображением, благодаря новейшим технологиям, мы обнаружили изображение глаза и уха в стиле Леонардо да Винчи. Оно находится за изображением девушки. У да Винчи обычно портреты не в профиль, а в анфас, как «Мона Лиза». На первый взгляд кажется, что глаза «принцессы» пусты, но на самом деле они выражают превосходство. На момент написания работы девушка была беременна. Также в верхнем левом углу был найден отпечаток, который по 8 пунктам совпадает с отпечатками Леонардо да Винчи, - сказал Джорджио Армароли.

Жители и гости столицы смогут посетить выставку и увидеть полотно «Прекрасная принцесса» с 7 июня до 4 августа.

Ранее Глава государства посетил Национальный музей и ему продемонстрировали оригинал картины «Прекрасная принцесса» (La bella principessa).