Прекращены полномочия сенатора Наурызбая Байкадамова

Напомним, Наурызбай Байкадамов был назначен ректором Кызылординского госуниверситета.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, он был избран депутатом Сената от Кызылординской области.

— С тех пор активно участвовал в законотворческой деятельности палаты и проводил масштабную работу в Парламенте. Являясь членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, он внес значительный вклад в решение вопросов, волнующих население, — отметил Ашимбаев.

Бюро палаты, высоко оценив его работу в качестве депутата, наградило его Почетной грамотой Сената.

