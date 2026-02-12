РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:52, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Прекращены полномочия сенатора Наурызбая Байкадамова

    Депутаты Сената проголосовали за прекращение полномочий сенатора Наурызбая Байкадамова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прекращены полномочия сенатора Наурызбая Байкадамова
    Фото: акимат Кызылординской области

    Напомним, Наурызбай Байкадамов был назначен ректором Кызылординского госуниверситета.

    Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, он был избран депутатом Сената от Кызылординской области.

    — С тех пор активно участвовал в законотворческой деятельности палаты и проводил масштабную работу в Парламенте. Являясь членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, он внес значительный вклад в решение вопросов, волнующих население, — отметил Ашимбаев. 

    Бюро палаты, высоко оценив его работу в качестве депутата, наградило его Почетной грамотой Сената.

    Ранее сообщалось, что досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева.

    Данира Искакова
