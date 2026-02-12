Прекращены полномочия сенатора Наурызбая Байкадамова
Депутаты Сената проголосовали за прекращение полномочий сенатора Наурызбая Байкадамова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, Наурызбай Байкадамов был назначен ректором Кызылординского госуниверситета.
Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, он был избран депутатом Сената от Кызылординской области.
— С тех пор активно участвовал в законотворческой деятельности палаты и проводил масштабную работу в Парламенте. Являясь членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, он внес значительный вклад в решение вопросов, волнующих население, — отметил Ашимбаев.
Бюро палаты, высоко оценив его работу в качестве депутата, наградило его Почетной грамотой Сената.
Ранее сообщалось, что досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева.