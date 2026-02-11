Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева

С докладом выступил член Центральной избирательной комиссии РК Михаил Бортник.

— Распоряжением Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2026 года № 280 депутат Мажилиса Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента. В связи с этим, ЦИК в соответствии с конституционной статьей 52, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК «О Парламенте» выносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Бейсенбаева Елнура Сабыржановича, — сказал М. Бортник.