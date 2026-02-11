РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева

    На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК досрочно прекращены полномочия депутата Елнура Бейсенбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руководитель фракции партии Amanat Елнур Бейсенбаев
    Фото: parlam.kz

    С докладом выступил член Центральной избирательной комиссии РК Михаил Бортник. 

    — Распоряжением Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2026 года № 280 депутат Мажилиса Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента. В связи с этим, ЦИК в соответствии с конституционной статьей 52, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК «О Парламенте» выносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Бейсенбаева Елнура Сабыржановича, — сказал М. Бортник.

    Напомним, 9 февраля стало известно о том, что депутат получил новую должность в Администрации Президента.

    Теги:
    Парламент Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум