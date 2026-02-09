РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:03, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Елнур Бейсенбаев назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента

    Распоряжением Главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев
    Фото: Талғат Таныбаев

     

    Елнур Бейсенбаев родился 27 июня 1986 года.

    ТРУДОВОЙ СТАЖ:

    • активист, волонтер, руководитель молодежного крыла РД «Болашак» (2006-2008)
    • заместитель председателя РД «Болашак», заместитель главного редактора журнала «Жастар Үні» (2006-2010)
    • председатель МОО «Жастар Үні» (2010-2012)
    • учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015)
    • секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015)
    • руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016)
    • руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017)
    • директор ТОО «Qadam PRO» (2017-2019)
    • советник акима города Нур-Султан (2019-2020)
    • председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2020-01.2021)
    • депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (14.01.2021-12.2022)
    • исполнительный секретарь партии «AMANAT» (с 01.2023)
    • депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (с 28.03.2023)

    Образование

    Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (2008, 2010)

    Специальность «Бакалавр политологии», «Магистр политологии»

    Награды

    • Медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016);
    • Благодарственные письма: Президента РК Н.А. Назарбаева (2016), Президента РК К.К. Токаева (2019);
    • Почетный знак Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ (23.10.2024). 
    Кадровые назначения Акорда Назначения
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
