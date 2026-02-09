09:03, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Елнур Бейсенбаев назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента
Распоряжением Главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
- Елнур Бейсенбаев родился 27 июня 1986 года.
ТРУДОВОЙ СТАЖ:
- активист, волонтер, руководитель молодежного крыла РД «Болашак» (2006-2008)
- заместитель председателя РД «Болашак», заместитель главного редактора журнала «Жастар Үні» (2006-2010)
- председатель МОО «Жастар Үні» (2010-2012)
- учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015)
- секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015)
- руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016)
- руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017)
- директор ТОО «Qadam PRO» (2017-2019)
- советник акима города Нур-Султан (2019-2020)
- председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2020-01.2021)
- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (14.01.2021-12.2022)
- исполнительный секретарь партии «AMANAT» (с 01.2023)
- депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (с 28.03.2023)
Образование
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (2008, 2010)
Специальность «Бакалавр политологии», «Магистр политологии»
Награды
- Медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016);
- Благодарственные письма: Президента РК Н.А. Назарбаева (2016), Президента РК К.К. Токаева (2019);
- Почетный знак Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ (23.10.2024).