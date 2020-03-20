«Преемственность. Справедливость. Прогресс» – Вышло в свет четырехтомное собрание выступлений Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняется ровно год с того дня, когда Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Президента Республики Казахстан и принял на себя бразды правления государством. К этой дате пресс-службой Акорды подготовлено к изданию четырехтомное собрание речей Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали.

«Об этой исторической дате Касым-Жомарт Кемелевич на днях написал в социальной сети Twitter: «Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н. Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца- основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены».

Итоги прошедших в минувшем году всенародных президентских выборов убедительно подтвердили, что большинство казахстанцев (70,96 %) поддержало решение Елбасы и проголосовало за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева», - отметил Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Президента, многогранная деятельность Президента начиная с 20 марта 2019 года, все принимаемые им решения получили широкое освещение в средствах массовой информации.

Напомним, что предвыборная платформа Касым-Жомарта Кемелевича прошла под девизом «Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу» («Преемственность. Справедливость. Прогресс»). Именно эти три слова, обозначающие ключевые принципы деятельности Президента, стали названием четырехтомного собрания его речей, подготовленного к изданию пресс-службой Акорды.

Сборник включает полные тексты 76 выступлений, статей и интервью Главы государства.

В первый том вошли материалы общенациональных мероприятий, в ходе которых Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития государства, выступил с инициативами, направленными на обеспечение вхождения Казахстана в число наиболее развитых стран мира, а также предложил проекты, реализация которых обеспечит повышение жизненного уровня нашего народа.

Вторая книга включает речи Президента на встречах с общественностью в ходе поездок по стране. Главной темой этой части многотомника стали судьбы государства в целом и отдельных регионов, политические изменения, вопросы экономического развития и социальной ответственности, другие аспекты жизни общества.

Содержание третьего тома посвящено внешнеполитической деятельности Президента Казахстана. Данный раздел составили выступления на встречах с главами зарубежных государств, международных форумах и конференциях. Как известно, после вступления в должность Президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич совершил ряд государственных, официальных и рабочих визитов за рубеж. Состоялись встречи с лидерами России, Китая, США и многих других стран. Президент принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммитах Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Четвертая книга включает интервью и статьи Главы государства в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, а также его выступления на пресс-конференциях и брифингах. Проблематика этих публикаций охватывает широкий спектр вопросов внутренней и внешней политики. Кроме того, в качестве приложения издание включает флеш-карту, на которой размещены видеозаписи 8 интервью Президента и 2 документальных фильмов с его участием.

Таким образом, четырехтомное издание «Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу» представляет собой своеобразный документальный отчет о деятельности Главы государства за прошедший год. Книга предназначена для политологов, аналитиков, журналистов, а также для широкой читательской аудитории.