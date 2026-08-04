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    Предвыборные теледебаты: жеребьевка порядка выступлений состоялась на Седьмом канале

    На Седьмом канале состоялась жеребьевка порядка выступлений участников телевизионных предвыборных дебатов, передает агентство Kazinform.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ИИ

    Сегодня в прямом эфире Седьмого канала состоялась открытая жеребьевка, определившая очередность выступлений представителей политических партий на телевизионных предвыборных дебатах, которые пройдут 5 августа в «Казмедиа орталығы» в Астане.

    В жеребьевке приняли участие представители всех семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай. Процедура прошла в открытом формате, что обеспечило ее прозрачность и равные условия для всех участников.

    Для проведения жеребьевки использовалась чаша, в которой находились карточки с порядковыми номерами. Ведущий поочередно определял партию, после чего ее представитель самостоятельно выбирал карточку с номером. Результаты процедуры фиксировались электронной системой и в режиме реального времени отображались на экране.

    По итогам жеребьевки была определена последовательность выступлений представителей партий в ходе телевизионных дебатов.

    1. партия Respublica — Мейрамгуль Мадали;

    2. партия «Ак жол» — Дулат Тастекеев;

    3. ОСДП — Максут Насибулов;

    4. партия «Әділет» — Рауан Кенжеханулы;

    5. партия «Байтак» — Аслан Байзаханов;

    6. партия «Ауыл» — Шахмардан Байманов;

    7. Народная партия Казахстана — Бейбит Кусаинов.

    Предвыборные теледебаты: жеребьевка порядка выступлений состоялась на Седьмом канале
    Фото: instagram.com/tv7_kz

    Напомним, теледебаты состоятся 5 августа и начнутся в 20:26 в прямом эфире Седьмого канала. Главной темой дебатов станет развитие системы образования. Проект пройдет в интерактивном формате и будет состоять из четырех этапов: презентации предвыборных программ, обсуждения инициатив в сфере образования, ответов на вопросы аудитории и заключительных обращений участников к избирателям.

    Особенностью проекта станет активное участие зрителей. Во время прямого эфира будет организовано онлайн-голосование с помощью QR-кода. Его промежуточные результаты будут объявлены во втором этапе, а итоговые в конце эфира. Кроме того, зрители смогут оставлять комментарии в официальном Instagram-аккаунте телеканала, часть которых будет отображаться в эфире в режиме реального времени.

    Прямая трансляция дебатов будет доступна в эфире Седьмого канала, на официальном сайте телеканала и его страницах в социальных сетях.

    Ранее в прямом эфире телеканала Qazaqstan состоялся первый этап Национальных теледебатов, в ходе которого представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предвыборные программы.

    Выборы-2026 Партия «Ауыл» Партия «Ақ жол» партия «Әділет» Народная партия Казахстана Партия «Байтақ» Выборы в Курултай Политические партии Политика ОСДП Партия Respublica
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор