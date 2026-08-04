Предвыборные теледебаты: жеребьевка порядка выступлений состоялась на Седьмом канале

Сегодня в прямом эфире Седьмого канала состоялась открытая жеребьевка, определившая очередность выступлений представителей политических партий на телевизионных предвыборных дебатах, которые пройдут 5 августа в «Казмедиа орталығы» в Астане.

В жеребьевке приняли участие представители всех семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай. Процедура прошла в открытом формате, что обеспечило ее прозрачность и равные условия для всех участников.

Для проведения жеребьевки использовалась чаша, в которой находились карточки с порядковыми номерами. Ведущий поочередно определял партию, после чего ее представитель самостоятельно выбирал карточку с номером. Результаты процедуры фиксировались электронной системой и в режиме реального времени отображались на экране.

По итогам жеребьевки была определена последовательность выступлений представителей партий в ходе телевизионных дебатов.

партия Respublica — Мейрамгуль Мадали; партия «Ак жол» — Дулат Тастекеев; ОСДП — Максут Насибулов; партия «Әділет» — Рауан Кенжеханулы; партия «Байтак» — Аслан Байзаханов; партия «Ауыл» — Шахмардан Байманов; Народная партия Казахстана — Бейбит Кусаинов.

Фото: instagram.com/tv7_kz

Напомним, теледебаты состоятся 5 августа и начнутся в 20:26 в прямом эфире Седьмого канала. Главной темой дебатов станет развитие системы образования. Проект пройдет в интерактивном формате и будет состоять из четырех этапов: презентации предвыборных программ, обсуждения инициатив в сфере образования, ответов на вопросы аудитории и заключительных обращений участников к избирателям.

Особенностью проекта станет активное участие зрителей. Во время прямого эфира будет организовано онлайн-голосование с помощью QR-кода. Его промежуточные результаты будут объявлены во втором этапе, а итоговые в конце эфира. Кроме того, зрители смогут оставлять комментарии в официальном Instagram-аккаунте телеканала, часть которых будет отображаться в эфире в режиме реального времени.

Прямая трансляция дебатов будет доступна в эфире Седьмого канала, на официальном сайте телеканала и его страницах в социальных сетях.

Ранее в прямом эфире телеканала Qazaqstan состоялся первый этап Национальных теледебатов, в ходе которого представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предвыборные программы.