Предупреждать аварии и утечки с помощью ИИ планируют в Жамбылской области

Как следует из карты цифровой трансформации региона, одной из ключевых задач станет создание единого цифрового центра управления ЖКХ. Он объединит данные от коммунальных предприятий, диспетчерских служб и цифровых платформ обращений граждан, что должно позволить перейти от реагирования «по факту» к проактивному управлению инфраструктурой.

Планируется поэтапный переход предприятий жилищно-коммунального хозяйства на автоматизированные системы диспетчеризации и управления — SCADA и EMS.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) обеспечивает диспетчерское управление и сбор данных, позволяя видеть показатели давления воды, температуры теплоносителя, нагрузку на электросети, а также работу насосов и котельных. В случае сбоев или рисков аварий система оперативно фиксирует отклонения и передает информацию диспетчеру.

EMS (Energy Management System) предназначена для управления энергопотреблением. Она анализирует, где и в каком объеме расходуются ресурсы, помогает выявлять перерасход, снижать потери и оптимизировать режимы работы оборудования, повышая общую энергоэффективность коммунальной инфраструктуры.

Если в 2026 году такими системами должны быть охвачены 60% объектов коммунальной сферы, то к 2028 году акимат обещает довести показатель до 100%.

Согласно карте цифровой трансформации региона, особое внимание планируется уделить внедрению предиктивной ИИ-аналитики. Такие решения будут использоваться для анализа состояния сетей и прогнозирования аварийных ситуаций. Доля коммунальных сетей, где применяется ИИ-анализ, должна вырасти с 40% в 2026 году до 80% к 2028 году.

Параллельно предусмотрена цифровизация работы с обращениями населения. Планируется, что все заявки на аварийное обслуживание будут подаваться и обрабатываться через цифровые каналы. Это должно обеспечить прозрачность процессов, сократить сроки реагирования и повысить качество обслуживания жителей.

Кроме того, в сфере ЖКХ предусмотрена масштабная инвентаризация подземных и надземных коммуникаций. Эти данные должны лечь в основу цифровой плановой модели территорий и будут использоваться при развитии градостроительного кадастра и инженерной инфраструктуры.

