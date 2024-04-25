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    11:57, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Токаев: Предстоит укрепить институциональный потенциал АНК

    АНК
    Фото: Kazinform

    Предстоит укрепить институциональный потенциал Ассамблеи, усилить ее взаимодействие с государственными органами, Парламентом и маслихатами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии АНК, передает агентство Kazinform.

    - За последние годы АНК прошла сложный путь трансформации, став важным институтом общественной самоорганизации и главным штабом координации этнокультурных объединений. Ассамблея должна показывать пример продуктивного партнерства с государственными структурами всех уровней и направлений. Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслихатами. Понятно, что главы регионов заняты решением огромного массива текущих вопросов, однако задача укрепления общенационального единства носит особо актуальный характер и тоже требует постоянного внимания и вовлеченности в работу, - сказал К. Токаев.

    По поручению Президента областные акимы обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК.

    - Мною дано указание всем главам регионов лично присутствовать на ключевых мероприятиях Ассамблеи, не перепоручая это своим заместителям. Было бы правильным, если бы такой же подход практиковали и руководители остальных органов власти, в первую очередь депутаты Парламента и маслихатов всех уровней, - заявил Президент.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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