Президент Токаев: Предстоит укрепить институциональный потенциал АНК

Предстоит укрепить институциональный потенциал Ассамблеи, усилить ее взаимодействие с государственными органами, Парламентом и маслихатами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии АНК, передает агентство Kazinform.

- За последние годы АНК прошла сложный путь трансформации, став важным институтом общественной самоорганизации и главным штабом координации этнокультурных объединений. Ассамблея должна показывать пример продуктивного партнерства с государственными структурами всех уровней и направлений. Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслихатами. Понятно, что главы регионов заняты решением огромного массива текущих вопросов, однако задача укрепления общенационального единства носит особо актуальный характер и тоже требует постоянного внимания и вовлеченности в работу, - сказал К. Токаев.

По поручению Президента областные акимы обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК.