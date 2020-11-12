Предстоит большая работа - новый зампредседателя АНК рассказал о планах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев рассказал о своих дальнейших планах и какую работу провел республиканский культурный центр уйгуров Казахстана с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня была огромной новостью, что меня назначили заместителем председателя АНК. Это для меня радость и большая ответственность. Это большое доверие Елбасы мне в лице всей нашей нации. Я думаю, что мы достойно закончим этот непростой год и покажем все свои возможности. Мы до конца года планируем провести огромную работу. Сейчас готовим план мероприятий. В первую очередь, упор будем делать на молодежь. Много программ, связанные с молодежью. Сейчас планируем с председателями этнокультурных центров провести одно мероприятие. В целом готовим план работы на ближайшие даты и к следующем году», - сказал он.

Закиржан Кузиев до назначения заместителя председателя АНК, был председателем филиала ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» по Алматинской области.

«Мы в этом году провели огромную работу. Уйгурский этнокультурный центр Казахстана, несмотря на пандемию, в этом году провел благотворительные мероприятия на 120 миллионов тенге. Это по линии уйгурского этнокультурного центра, а по линии Ассамблеи - 1,5 млрд тенге. Все предприниматели помогают по возможности. Если говорить по Алматинской области, то в этом году филиал центра выделил почти 42 миллиона тенге на программу Biz birgemiz», - добавил он.

Он также прокомментировал выступление Елбасы Нурсултана Назарбаева на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

«Все мы вчера видели, какие актуальные вопросы были подняты. Первое, это конечно, важность изучения государственного языка. Действительно, вот этот пробел, который у нас был, нужно наверстывать. Мы видели многих, кто уже разговаривает на казахском языке. Предложение было с первого класса проводить уроки на казахском языке и учить казахскую историю. В целом Елбасы дал понять, что курс, введенный еще 25 лет назад, продолжается», - добавил он.

По его данным, в Казахстане на сегодня проживают порядка 570 тысяч уйгуров, из них 500 тысяч в Алматинской области.







