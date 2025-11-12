Представлять интересы школьников в Казахстане будут 40 детских омбудсменов

По итогам отбора в состав Республиканского совета вошли 40 юных правозащитников, которые будут представлять интересы и защищать права школьников во всех регионах Казахстана.

— Детские омбудсмены являются связующим звеном между детьми и государственными институтами. Они содействуют решению актуальных проблем по защите прав сверстников, поддерживают детские социальные инициативы, продвигают идеи участия детей в общественной жизни, а также вносят предложения по формированию государственной политики в интересах детей, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что особое внимание уделяется развитию детского самоуправления, формированию правовой культуры и гражданской ответственности школьников, а также расширению международного сотрудничества в сфере защиты прав ребенка.

— Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность влиять на решения, которые касаются его жизни. Детские омбудсмены являются частью системы, где голос ребенка слышен и действительно учитывается. Мы видим в них наших партнеров — они помогают нам понимать проблемы глазами детей и находить более точные решения, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Институт детских представительств действует в Казахстане с 2020 года.

