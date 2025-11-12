РУ
    08:55, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Представлять интересы школьников в Казахстане будут 40 детских омбудсменов

    В республике прошли выборы детских омбудсменов из числа лидеров детского движения и школьных парламентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Представлять интересы школьников в Казахстане будут 40 детских омбудсменов
    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    По итогам отбора в состав Республиканского совета вошли 40 юных правозащитников, которые будут представлять интересы и защищать права школьников во всех регионах Казахстана.

    — Детские омбудсмены являются связующим звеном между детьми и государственными институтами. Они содействуют решению актуальных проблем по защите прав сверстников, поддерживают детские социальные инициативы, продвигают идеи участия детей в общественной жизни, а также вносят предложения по формированию государственной политики в интересах детей, — говорится в сообщении.

    В министерстве отметили, что особое внимание уделяется развитию детского самоуправления, формированию правовой культуры и гражданской ответственности школьников, а также расширению международного сотрудничества в сфере защиты прав ребенка.

    — Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность влиять на решения, которые касаются его жизни. Детские омбудсмены являются частью системы, где голос ребенка слышен и действительно учитывается. Мы видим в них наших партнеров — они помогают нам понимать проблемы глазами детей и находить более точные решения, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

    Институт детских представительств действует в Казахстане с 2020 года.

    Ранее мы писали, что этические советы по ИИ появились в казахстанских школах.

