Этические советы по ИИ появились в казахстанских школах

Как рассказали в Министерстве просвещения РК, работы по внедрению и развитию искусственного интеллекта в системе образования реализуются в соответствии с Концепцией развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в РК на 2023–2029 годы и Концепцией развития ИИ в РК на 2024–2029 годы.

Элементы ИИ были внедрены в Государственный общеобязательный стандарт начального и основного среднего образования приказом Министра просвещения РК от 23 января 2025 года.

В этом контексте педагогам рекомендованы следующие ключевые документы:

— Этические стандарты применения информационных систем, в том числе систем ИИ;

— Методические рекомендации по внедрению ИИ в учебный процесс;

— Правила обеспечения академической честности в организациях среднего образования.

На их основе школы разрабатывают локальные регламенты, регулирующие порядок применения ИИ-инструментов в учебном процессе и механизмы предотвращения нарушений академической честности.

— Эти принципы проходят апробацию в «Келешек мектептері» и организациях образования города Астаны, где формируются модели безопасного и педагогически уместного применения технологий, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Кроме того, в пилотных организациях созданы этические советы, которые рассматривают вопросы корректного применения ИИ, защиты персональных данных и добросовестности в выполнении учебных заданий. Опыт пилотных школ станет основой для дальнейшего масштабирования практики по всей стране.

