Представлено архивное фото Бауыржана Момышулы

Ко Дню Победы Kazinform публикует редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.

На фото — 1941–1942 гг. Бауыржан Момышулы — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Народный Герой Казахстана, панфиловец, писатель, полковник.

Проект представлен на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всей стране. Также вокзале «Нурлы жол» в Астане, при поддержке АО НК «Қазақстан темір жолы», представлена фотовыставка «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ФОТОХРОНИКА KAZINFORM».

Ранее мы публиковали фото, где изображены бойцы 8-й гвардейской дивизии им. И.В. Панфилова с делегатами из Казахстана, вручившими им подарки.