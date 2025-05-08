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    14:46, 08 Май 2025 | GMT +5

    Представлено архивное фото Бауыржана Момышулы

    Kazinform продолжает публиковать «ожившие» редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны. 

    Представлено архивное фото Бауыржана Момышулы
    Фото: Kazinform

    Ко Дню Победы Kazinform публикует редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.

    На фото — 1941–1942 гг. Бауыржан Момышулы — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Народный Герой Казахстана, панфиловец, писатель, полковник.

    Проект представлен на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всей стране. Также вокзале «Нурлы жол» в Астане, при поддержке АО НК «Қазақстан темір жолы», представлена фотовыставка «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ФОТОХРОНИКА KAZINFORM».

    Ранее мы публиковали фото, где изображены бойцы 8-й гвардейской дивизии им. И.В. Панфилова с делегатами из Казахстана, вручившими им подарки.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА фото из истории Герои ВОВ 80-летие Победы Искусственный интеллект День Победы ВОВ Победа Kazinform ИИ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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