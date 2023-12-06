Представлены финалистки «Miss Qazaqstan-2023»

14 декабря в Алматы пройдет финал национального конкурса красоты «Miss Qazaqstan-2023». В шоу примут участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала, среди которых есть и победительницы региональных этапов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основные требования к участницам конкурса были следующими: возраст от 18 до 25 лет, рост от 165 см, наличие гражданства РК, не замужем и без детей.

Фото: Александр Павский/Kazinform

- Хочется разъяснить, почему такие параметры. Эти правила мы сами не придумываем. «Мисс Казахстан» является лицензиатом трех международных конкурсов: «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная». У нас в договоре с ними есть лицензионный документ с правилами проведения конкурса. Мы отталкиваемся от их требований, - пояснила PR директор национального конкурса красоты Камшат Акимкожа.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Все участницы были отобраны через кастинг-отдел организационного комитета конкурса. Всего на сайт поступило около 30 тысяч заявок со всех регионов страны. Кроме того, организаторы самостоятельно искали и приглашали на кастинги девушек с подходящими параметрами с помощью социальных сетей. В итоге самые лучшие из них попали в полуфинал, а там были отобраны 25 финалисток. Среди них есть и победительницы региональных конкурсов.

- Внешность у нас самый главный фактор. Да, все со мной согласятся, потому что первым делом мы видим внешность, мы восхищаемся ее красотой. По поводу филлеров и так далее, конечно же, в правилах написано, что девушка должна быть без татуажа, без нарощенных ресниц, без (нарощенных) губ, бровей и без всего этого. И среди наших финалисток нет ни одной девушки, которая могла бы как-то искусственно выглядеть, они все очень красивые… К тому же, многие из них уже успешные модели, - сказала кастинг-директор конкурса, в прошлом «вице-мисс Казахстан» и «Мисс Алматы» Диана Абишева.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Президент конкурса «Мисс Казахстан», победительница этого конкурса Айдай Исаева добавила, что прямых запретов на введение филлера нет, поскольку в мировых конкурсах участвует много девушек с нарощенными ресницами, накладными волосами.

- Мы сначала смотрим на общий внешний вид. Бывает асимметрия лица, асимметрия губ, если чуть-чуть добавлять, это будет незаметно, это будет красиво смотреться, то есть, запрета на минимальные корректировки нет, тем более сейчас очень развита косметология, дерматология, красить волосы тоже не запрещено. Поэтому нет полного запрета. Но если искусственно смотрится, то уже другой вопрос, - отметила Айдай Исаева.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В этом году конкурс красоты проводится под девизом «‎Защити будущее‎» в контексте борьбы за сохранение природы. Финал конкурса состоится 14 декабря во Дворце Республики в Алматы и начнется в 20:00. Всего будет шесть номинаций - Мисс Казахстан, первая вице-мисс Казахстан, Мисс Вселенная Казахстан, Мисс Земля Казахстан, приз зрительских симпатий (по итогам голосования на сайте конкурса) и самая спортивная девушка. Победительница получит титул «Miss Qazaqstan-2023», денежный приз в размере 5 миллионов тенге и право представить Казахстан на «Мисс мира».

Фото: Александр Павский/Kazinform

Также организаторы сообщили, что в составе жюри в этом году не будет зарубежного артиста, как в прошлом году. Будут приглашены отечественные блогеры и звезды шоу-бизнеса.

- В этом году мы хотим большой акцент сделать именно на наших участниц, чтобы они себя раскрыли, и все внимание зрителей было сосредоточено на них. Хочется, чтобы зрители оценили наших участниц, - пояснила Камшат Акимкожа.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Участницами финала конкурса красоты стали: Алина Имирова, Аяулым Алимхалиева, Рабига Насуруллаева, Аяулым Салимова, Севинч Тажибаева, Сабина Идрисова, Дарья Подгорная, Наталья Петри, Мадина Альмуханова, Аяна Нуркасымова, Айша Нарымби, Тілекші Бисембаева, Актоты Жунисбекова, Аделина Багумбаева, Айбарша Лекерова, Аяжан Жумагереева, Диана Ербосын, Дарина Байдыбекова, Яна Полыгалова, Аружан Куатбаева, Мадина Ещанова, Карина Бримжанова, Ботагоз Нуржигитова, Анна Зорина и Аружан Арыстан.

Ранее директор «Мисс Казахстан-2023» Юлия Безверхова в интервью корреспонденту Kazinform рассказала об истории конкурса, труде и страстях, которые приводят к мировой короне красоты.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform