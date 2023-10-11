Коррупция, бодипозитив и азиатская внешность: директор «Мисс Казахстан» — о спорах и реалиях конкурсов красоты

14 декабря главные красавицы страны поборются за титул «Мисс Казахстан — 2023». Ежегодно этот масштабный национальный конкурс проходит под девизом: «Красота в милосердии!». Однако не утихают споры и слухи вокруг его организационных моментов. Директор «Мисс Казахстан — 2023» Юлия Безверхова в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказала об истории конкурса, труде и страстях, которые приводят к короне мировой красоты.

— Как давно существует конкурс «Мисс Казахстан» и какова его основная цель?

— Национальный конкурс красоты был основан еще в 1997 году. Сейчас конкурс является главным культурным событием страны. Первый конкурс «Мисс Казахстан» прошел в городе Алматы в Республиканском дворце школьников. Основная его цель — выбор и представление обществу образцов женской красоты и гармонии.

— Как изменились стандарты женской красоты за эти годы?

— Конкурс стал популярнее. Много участниц приходит. Если раньше главной целью было просто найти красивую девушку, то сейчас у нас изменились требования, они стали более жесткими. Девушка обязательно должна быть образованной, должна знать иностранные языки, должна жить с идеей того, как бы она хотела изменить этот мир, страну своими делами.

— По каким критериям выбирают участниц конкурса?

— Рост — от 165 см, возраст — от 18 до 26 лет. Гражданка Казахстана, незамужняя, и чтобы ранее не была в браке. Не имеет детей. Внешность, физическая форма, интеллект, образование, таланты и умения, личные качества. Уделяем больше внимания социальным и благотворительным аспектам.

— Бывали ли случаи, когда вы случайно увидели красивую девушку на улице и пригласили ее на конкурс?

— Да, такое бывало. У нас очень большой отдел кастинга, менеджеров, которые занимаются отбором участниц. Может быть, какая-нибудь достойная девушка не услышала про наш отбор кастинга. И если наш кастинг-менеджер увидел на улице достойную девушку, мы, конечно же, ее пригласим. Мы стараемся вести набор девушек не только по заявкам на нашем официальном сайте, но также принимаем участие в ярмарках образования, где мы лично знакомимся с красивыми талантливыми девушками и приглашаем их. На первом этапе конкурса отбирается 100-200 девушек. 70% заявок поступают через сайт. А 30% мы стараемся сами приглашать.

— Как формируется состав жюри конкурса?

— На конкурсе красоты жюри состоит из 5-7 человек, которые работают в разных сферах. В жюри всегда есть тренеры, эксперты по макияжу и прическам, модельные агенты, журналисты, общественные деятели и селебрити. Все они оценивают участниц по разным категориям. Важно отметить, что победительницу выбирают на основе не одного раунда, а сразу всех.

— Существует мнение о том, что региональные конкурсы красоты очень коррумпированы. Что вы думаете по этому поводу?

— Национальный конкурс на 51% состоит из региональных победительниц. На данный момент, в этом году мы принимаем всех абсолютно. Также мы провели работу с директорами региональных конкурсов. Все обсудили, во всем разобрались, почему такие слухи ходят, я не понимаю. У нас все идет честно, справедливо и прозрачно.

— Также в обществе бытует мнение, что конкурс используется как кастинг невест для состоятельных мужчин Казахстана. Так ли это?

— Это опять же какие-то сплетни вокруг нашего конкурса. У нас все девушки приходят абсолютно разного светского статуса. Кому-то мы очень сильно помогаем при заселении, одежду выбираем. Кто-то приходит и говорит, что у нее есть возможность купить все самой. Разные социальные сословия. Я не знаю, откуда это все берется, может люди просто хайпуют.

— Какие планы разрабатываются для победительницы «Мисс Казахстан»?

— После завершения конкурса победительницам будет прописан плотный график, и это не только для подготовки к мировому конкурсу, но и участие в спортивных, общегородских мероприятиях, благотворительных акциях, а также участие во многих социальных проектах нашей страны.

— Как проходит подготовка к мировым конкурсам, таким как «Мисс Мира», «Мисс Вселенная»?

— Это занимает очень много времени, от полугода до года. Девушки должны не только выучить языки, но и научиться с гордостью представлять нашу страну на мировой арене. Также по требованию мировых конкурсов, девушки должны отработать благотворительность минимум 50 часов. Также нужно рассказать не только о себе, но и о Казахстане, о наших традициях, культуре и достижениях.

Стоимость участия в мировых конкурсах может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов: место проведения, условия проживания, требования организаторов. Обычно должны покрыть расходы на регистрацию, визу, билеты, проживание, питание, одежду, аксессуары. Спонсируем девушек, в первую очередь, мы, акиматы, министерство культуры или другие организации.

— Почему, по вашему мнению, девушки азиатской внешности редко становятся победительницами мировых конкурсов?

− Все зависит не от того, что девушка азиатка или какой-либо другой расы. Нет, все зависит от подготовки девушки, не просто от ее красоты, но и от интеллекта. Помимо этого, если вы читали про наш конкурс, 20 лет назад в 2000 году у нас девушка была в пятерке лучших в мире.

Сейчас наша Томирис Какимова летит на конкурс «Мисс мира», и у нас есть очень большие шансы, пусть не победить, но войти в пятерку. Мы, конечно же, хотим, чтобы она заняла первое место, потому что девушка очень талантливая, красивая, она добра и сильно любит нашу страну. На данный момент Томирис сняла очень хорошее видео о нашей стране. Она ездила в Актау, Талдыкорган, показывала нашу природу и менталитет. Поэтому у нас очень большие шансы и, надеюсь, что наша страна в этом поможет, что все будут болеть за нее и переживать на финале конкурса.

− Будет ли Томирис презентовать свой проект на мировом конкурсе?

− Правила международного конкурса «Мисс мира» немного отличаются от конкурсов «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля». Здесь девушка должна представлять страну как королева. Как пример, допустим, с ней никто не должен лететь в помощь, она должна все сама уметь — и вышивать, и готовить, и петь, и танцевать, в то же время быть статной и красивой. И у них есть такой лозунг, что каждая участница должна быть королевой своей страны.

− Многие считают, что участие в конкурсах красоты — это легкий путь к успеху. Расскажите, какие усилия требуются от Томирис?

— Это очень сложно. Она каждый день встает в 5 утра, у нее нет выходных, постоянные поездки, постоянно презентации, отработка благотворительности. Образы пока не могу презентовать и открывать занавес. Как только будут результаты, пройдет конкурс, тогда мы можем сказать, кто нам помогал, какие были образы, пока мы не можем разглашать данную информацию.

— Учитывая глобальные тенденции в поддержке бодипозитива, феминизма и равноправия, по-вашему мнению, будут ли меняться критерии отбора для участниц мировых конкурсов красоты?

− Лично я считаю, что не будут. Я понимаю, что у них меняются какие-то правила, правила приема конкурсанток. Но на данном этапе в любом случае побеждает красивая, умная и талантливая.

— Есть ли успешные истории казахстанских победительниц конкурсов красоты и о том, как участие помогло им найти свое призвание?

− Да, конечно, у нас очень много победительниц сейчас являются успешными журналистами, кто-то ведущими, кто-то ушел в благотворительность. Девочки потом стали помогать малоимущим, многодетным семьям. Они не только занимаются открытием своей студии, также параллельно помогают другим.

Например, «Мисс Казахстан-2013» Айдай Исаева стала президентом конкурса «Мисс Казахстан». Мало того, она — мама троих детей, успешная леди, участвует во всех финалах конкурса красоты в стране. Также она сейчас очень активно ведет работу с Томирис Какимовой для подготовки к мировому конкурсу.