Представлен полный текст новой Конституции Казахстана в аудио- и видеоформатах

Полный текст новой Конституции Республики Казахстан доступен в аудио- и видеоформатах на государственном и русском языках, передает агентство Kazinform со ссылкой на Конституционный суд.

В связи со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан Конституционный суд подготовил полную аудиоверсию ее текста на государственном и русском языках. Также в официальных аккаунтах Конституционного суда в социальных сетях опубликована полная видеоверсия Конституции.

Проект направлен на обеспечение равного доступа граждан к Основному Закону. Аудиоформат особенно удобен для людей с нарушениями зрения, а также для всех, кто предпочитает воспринимать информацию на слух.

Полная аудиоверсия Конституции Республики Казахстан доступна по ссылке.

В апреле в рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, в республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась презентация новой Конституции РК, изданной на казахском и русском языках в шрифте Брайля, а также в аудиоформате.