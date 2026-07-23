KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Представлен полный текст новой Конституции Казахстана в аудио- и видеоформатах

    Полный текст новой Конституции Республики Казахстан доступен в аудио- и видеоформатах на государственном и русском языках, передает агентство Kazinform со ссылкой на Конституционный суд.

    Представлен полный текст новой Конституции РК в аудио- и видеоформатах
    Фото: Акорда

    В связи со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан Конституционный суд подготовил полную аудиоверсию ее текста на государственном и русском языках. Также в официальных аккаунтах Конституционного суда в социальных сетях опубликована полная видеоверсия Конституции.

    Проект направлен на обеспечение равного доступа граждан к Основному Закону. Аудиоформат особенно удобен для людей с нарушениями зрения, а также для всех, кто предпочитает воспринимать информацию на слух.

    Полная аудиоверсия Конституции Республики Казахстан доступна по ссылке.

    В апреле в рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, в республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась презентация новой Конституции РК, изданной на казахском и русском языках в шрифте Брайля, а также в аудиоформате.

    Конституция Конституционный суд
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор