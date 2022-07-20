20 Июля 2022 17:01

Представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - В Алматы прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественные обсуждения были анонсированы заранее, в них мог принять участие каждый желающий. На обсуждениях присутствовали представители Общественного совета Алматы, архитектурных, экологических, строительных организаций, различных авиакомпаний, бизнесмены, а также жители города.

TAV Airports, выкупившая международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание международного пассажирского терминала. Реализация проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год.

«В ходе обсуждения были выслушаны различные мнения представителей общественности, которые будут учтены при принятии финального решения о концептуальном дизайне нового пассажирского международного терминала международного аэропорта Алматы. Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.