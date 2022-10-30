Представители тюркских стран принимают участие в турнире Turan Barysy в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце спорта Olympic center сошлись палуаны стран-организаций тюркских государств. Они будут сражаться за Кубок Азии по казахской национальной борьбе. Мероприятие торжественно открыл министр культуры и спорта Даурен Абаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Министр приветствовал участников состязаний и выразил надежду, что сотрудничество между странами организациями тюркских государств выйдет на новый уровень и подчеркнул, что министерство всегда будет поддерживать развитие национального спорта.

«Спорт и культура – это общая площадка, объединяющая людей. Казах курес – вид спорта, близкий тюркским народам. Уверен, что турнир Turan Barysy в будущем станет большим проектом, который заинтересует любителей спорта», - сказал Даурен Абаев.

Соревнования пройдут по олимпийской системе «стенка на стенку». Спортсмены будут бороться в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг.

Согласно жеребьевке, в первой группе на ковре встретятся борцы Венгрии, Азербайджана и Узбекистана, во второй – Кыргызстана, Турции и Казахстана.

Турнир проводится с целью развития и поддержки национального вида спорта. Кроме того, задача Turan Barysy - привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

Организовали мероприятие Министерство культуры и спорта РК, акимат Туркестанской области, а также Ассоциация Qazaq kuresi и Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy.











