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    18:57, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Представители тюркских стран принимают участие в турнире Turan Barysy в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце спорта Olympic center сошлись палуаны стран-организаций тюркских государств. Они будут сражаться за Кубок Азии по казахской национальной борьбе. Мероприятие торжественно открыл министр культуры и спорта Даурен Абаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

    Министр приветствовал участников состязаний и выразил надежду, что сотрудничество между странами организациями тюркских государств выйдет на новый уровень и подчеркнул, что министерство всегда будет поддерживать развитие национального спорта.

    «Спорт и культура – это общая площадка, объединяющая людей. Казах курес – вид спорта, близкий тюркским народам. Уверен, что турнир Turan Barysy в будущем станет большим проектом, который заинтересует любителей спорта», - сказал Даурен Абаев.

    Соревнования пройдут по олимпийской системе «стенка на стенку». Спортсмены будут бороться в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг.

    Согласно жеребьевке, в первой группе на ковре встретятся борцы Венгрии, Азербайджана и Узбекистана, во второй – Кыргызстана, Турции и Казахстана.

    Турнир проводится с целью развития и поддержки национального вида спорта. Кроме того, задача Turan Barysy - привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

    Организовали мероприятие Министерство культуры и спорта РК, акимат Туркестанской области, а также Ассоциация Qazaq kuresi и Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy.





    Теги:
    Тюркский мир Спорт Туркестанская область Туркестан
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