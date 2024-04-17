Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане

Представители американской компании-производителя космической техники SpaceX посетили одну из школ, подключенных к Starlink, в селе Шубар Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ходе визита представителей компании состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина и директора по глобальным связям и активации SpaceX Ребекки Хантер. Стороны обсудили вопрос расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом, а также развития цифровых проектов.

Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как отмечалось на встрече, на сегодняшний день 447 сельских школ Казахстана обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.

Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Помимо этого, операторы сотовой связи начислили дополнительные ресурсы к тарифным планам - 40-50 мин, 40-50 СМС и 8-10 Гб на семь дней - абонентам, находящимся в зоне паводков.

Фото: Kazinform

Основателем компании SpaceX является американский предприниматель и инженер Илон Маск.