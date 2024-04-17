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    08:35, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане

    Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане
    Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Представители американской компании-производителя космической техники SpaceX посетили одну из школ, подключенных к Starlink, в селе Шубар Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане
    Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    В ходе визита представителей компании состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина и директора по глобальным связям и активации SpaceX Ребекки Хантер. Стороны обсудили вопрос расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом, а также развития цифровых проектов.

    Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане
    Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Как отмечалось на встрече, на сегодняшний день 447 сельских школ Казахстана обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с. 

    Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане
    Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Помимо этого, операторы сотовой связи начислили дополнительные ресурсы к тарифным планам - 40-50 мин, 40-50 СМС и 8-10 Гб на семь дней - абонентам, находящимся в зоне паводков.

    Представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане
    Фото: Kazinform

    Основателем компании SpaceX является американский предприниматель и инженер Илон Маск.

     

    Теги:
    Илон Маск Образование Интернет школа Акмолинская область Космос
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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