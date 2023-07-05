Представители МИИР РК проинспектировали теплосети в Шымкенте и Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка с участием заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбека Пазылбекулы началась с проверки состояния тепловых сетей и систем водоснабжения в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Протяженность тепловых сетей города составляет 838,6 км, износ – 37%. Представители акимата доложили о проведении работ по техническому аудиту тепловых сетей. Так, для снижения уровня износа систем отопления в 2023 году из местного и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд тенге.

В рамках республиканского бюджета планируется провести реконструкцию 8,7 км тепловых сетей. В частности, по 2 проектам ведется строительство 4,5 км тепловых сетей, из которых выполнено 1,3 км. Реконструкцию планируется завершить до сентября. Еще по одному проекту ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и до конца июля планируется получить заключение экспертизы. «В целом ход ремонтных работ находится на постоянном контроле акимата города Шымкента», - заверили в местных исполнительных органах.

Также зампредседателя проинспектировал состояние систем водоотведения. Из 81 населенного пункта обеспечены питьевой водой 78. В 3 населенных пунктах ведутся строительные работы, которые планируют завершить до конца года. Таким образом, показатель обеспеченности питьевой водой по Шымкенту планируется довести с 98,5% до 100%.

Рабочая поездка продолжилась в городах Туркестан и Кентау. Представители акимата Туркестанской области рассказали о подготовке к предстоящему отопительному сезону. В регионе действует 1 ТЭЦ и 34 котельных централизованного отопления. Для определения фактического износа централизованных тепловых сетей проведен технический аудит и получены заключения. Потребность в угольном топливе по области составляет 1 154 тысячи тонн. На сегодня перевезено 121,5 тысячи тонн.

Кроме того, в целях реконструкции 4 насосных станций и 6,6 км магистральных тепловых сетей в этом году из республиканского бюджета выделено 2,1 млрд тенге.

Представитель МИИР РК поручил вести постоянный контроль за строительными работами для реализации всех начатых проектов в заявленные сроки.