Представители этносов ассоциируют себя с Казахстаном – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея должна стать площадкой конструктивного межпартийного сотрудничества. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 31-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что громко должны звучать в партиях голоса тех, для кого мир и согласие, единство народа имеет крайне важное значение в новых политических реалиях.

«Считаю, что Ассамблея может и должна сыграть большую роль в этом вопросе, став площадкой конструктивного межпартийного сотрудничества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.