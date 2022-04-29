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    13:50, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Представители этносов ассоциируют себя с Казахстаном – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея должна стать площадкой конструктивного межпартийного сотрудничества. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 31-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что громко должны звучать в партиях голоса тех, для кого мир и согласие, единство народа имеет крайне важное значение в новых политических реалиях.

    «Считаю, что Ассамблея может и должна сыграть большую роль в этом вопросе, став площадкой конструктивного межпартийного сотрудничества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    АНК Общество Реформы Токаева Президент Казахстана Новый Казахстан Ассамблея народа Казахстана Президент
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