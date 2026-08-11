Представители Азербайджана примут участие в наблюдении за выборами в Курултай

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов примет участие в международном наблюдении за выборами депутатов Национального курултая Казахстана, которые состоятся 23 августа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

В составе миссии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) за ходом выборов будут наблюдать генеральный секретарь организации Рамиль Гасан и глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гюльшан Пашаева примет участие в наблюдении в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Международные наблюдатели оценят подготовку и проведение голосования в соответствии с мандатами представляющих их организаций и международными стандартами.

Выборы депутатов Национального курултая Казахстана назначены на 23 августа. В наблюдении за избирательным процессом примут участие представители международных организаций, парламентских ассамблей и независимые наблюдатели.

Ранее сообщалось, что 76 международных наблюдателей аккредитованы для мониторинга выборов в Курултай.





