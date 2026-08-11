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    Национальный курултай

    Представители Азербайджана примут участие в наблюдении за выборами в Курултай

    Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов примет участие в международном наблюдении за выборами депутатов Национального курултая Казахстана, которые состоятся 23 августа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку. 

    Представители Азербайджана примут участие в наблюдении за выборами в Казахстане
    Фото: Kazinform/ИИ

    В составе миссии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) за ходом выборов будут наблюдать генеральный секретарь организации Рамиль Гасан и глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

    Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гюльшан Пашаева примет участие в наблюдении в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

    Международные наблюдатели оценят подготовку и проведение голосования в соответствии с мандатами представляющих их организаций и международными стандартами.

    Выборы депутатов Национального курултая Казахстана назначены на 23 августа. В наблюдении за избирательным процессом примут участие представители международных организаций, парламентских ассамблей и независимые наблюдатели.

    Ранее сообщалось, что 76 международных наблюдателей аккредитованы для мониторинга выборов в Курултай. 


    Выборы в Курултай Азербайджан Национальный курултай
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор