Представители 50 стран присутствовали на траурной церемонии в Тегеране

В среду 68 высокопоставленных представителей 50 государств приняли участие траурной церемонии в Тегеране по случаю гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и его соратников в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана в воскресенье. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IRNA.

Иностранных высокопоставленных лиц приняли исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани и другие правительственные чиновники.

На церемонии присутствовали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, а также премьер-министр Кыргызстана Бакыт Торобаев.

Президент Туниса Кайс Саид, президент Сирии Башар аль-Асад, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикеры парламентов Ливана, Алжира, Эфиопии, Мали, России и Узбекистана также присутствовали и отдали дань уважения.

От имени Казахстана в траурной церемонии участвовал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Такое распоряжение дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Speaker of the Algerian Parliament, Uzbek Foreign Minister, Speaker of Kazakhstan Parliament and @OIC_OCI Secretary General paid tribute to Martyr President sRaisi and his entourage. pic.twitter.com/0F0u5nspmF — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 22, 2024

В церемонии также приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Среди участников также были министры иностранных дел Ливана, Египта, Туниса, Саудовской Аравии, Кувейта, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана, Венесуэлы и Иордании

Лидер ХАМАС Исмаил Хания также принял участие в церемонии и провел встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в кулуарах похоронной церемонии.

Погибший вместе с президентом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан будут похоронен в четверг в городе Рей провинции Тегеран. Тело Эбрахима Раиси доставят в Мавзолей имама Резы в городе Мешхед.

В связи с катастрофой, в результате которой погиб президент, в Иране был объявлен пятидневный траур. Полномочия Раиси временно перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Выборы нового президента пройдут 28 июня.