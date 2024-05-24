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    20:45, 23 Май 2024 | GMT +6

    Представители 50 стран присутствовали на траурной церемонии в Тегеране

    IRNA
    Фото: IRNA

    В среду 68 высокопоставленных представителей 50 государств приняли участие траурной церемонии в Тегеране по случаю гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и его соратников в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана в воскресенье. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на  IRNA.

    Иностранных высокопоставленных лиц приняли исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани и другие правительственные чиновники.

    На церемонии присутствовали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, а также премьер-министр Кыргызстана Бакыт Торобаев.

    Президент Туниса Кайс Саид, президент Сирии Башар аль-Асад, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикеры парламентов Ливана, Алжира, Эфиопии, Мали, России и Узбекистана также присутствовали и отдали дань уважения.

    От имени Казахстана в траурной церемонии участвовал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Такое распоряжение дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    В церемонии также приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр иностранных дел Хакан Фидан.

    Среди участников также были министры иностранных дел Ливана, Египта, Туниса, Саудовской Аравии, Кувейта, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана, Венесуэлы и Иордании

    Лидер ХАМАС Исмаил Хания также принял участие в церемонии и провел встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в кулуарах похоронной церемонии.

    Погибший вместе с президентом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан будут похоронен в четверг в городе Рей провинции Тегеран. Тело Эбрахима Раиси доставят в Мавзолей имама Резы в городе Мешхед.

    В связи с катастрофой, в результате которой погиб президент, в Иране был объявлен пятидневный траур. Полномочия Раиси временно перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Выборы нового президента пройдут 28 июня.

    Теги:
    Эбрахим Раиси Иран Крушение вертолета Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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