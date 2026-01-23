РУ
    03:28, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Представитель президента США прилетел в Москву

    Для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. Об этом сообщил сайт Кремля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Стивен Уиткофф
    Фото: Evelyn Hockstein/AFP/East News

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Российский лидер сообщил о своем намерении встретиться с представителями США после встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о предстоящем приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Основной повесткой станут урегулирование украинского конфликта и другие сопутствующие темы.

    Это уже седьмой по счету приезд американца в Москву для проведения переговоров с российским лидером, а для Кушнера — второй визит. Предыдущий визит Уиткоффа состоялся 2 декабря 2025 года. Тогда об итогах его встречи с Путиным не сообщалось.

    Ранее отмечалось, что прогресс в переговорах по Украине превысил 90%.

