Представитель президента США прилетел в Москву

Президент России Владимир Путин проводит встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Российский лидер сообщил о своем намерении встретиться с представителями США после встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о предстоящем приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Основной повесткой станут урегулирование украинского конфликта и другие сопутствующие темы.

Это уже седьмой по счету приезд американца в Москву для проведения переговоров с российским лидером, а для Кушнера — второй визит. Предыдущий визит Уиткоффа состоялся 2 декабря 2025 года. Тогда об итогах его встречи с Путиным не сообщалось.

Ранее отмечалось, что прогресс в переговорах по Украине превысил 90%.