Представитель Мелании Трамп опровергает «ложную» теорию о вражде ее мужа с Гарвардом

Газета Palm Beach Post первой сообщила, что пресс-секретарь первой леди Николас Клеменс заявил: «Бэррон не подавал заявление в Гарвард, и любые утверждения о том, что он или кто-либо от его имени подавал заявление, являются полностью ложными».

Это произошло на фоне появившихся в Интернете слухов о том, что президент Дональд Трамп намерен сократить федеральное финансирование Гарварда, поскольку Бэррон, который только что закончил первый курс Нью-Йоркского университета, предположительно был отклонен Гарвардом.

Администрация Трампа просит все федеральные агентства найти способы расторгнуть все федеральные контакты с Гарвардом на фоне продолжающегося противостояния по поводу приема иностранных студентов в школу Лиги плюща.

Гарвард уже подал иск в федеральный суд, требуя восстановления около 3,2 млрд долларов федерального грантового финансирования, замороженного администрацией с прошлого месяца.

Ранее сообщалось, что Гарвард оспаривает решение администрации Трампа запретить ему принимать иностранных студентов. Также неоднозначная ситуация складывается с иностранными студентами, которые уже обучаются в университете Лиги плюща, среди которых казахстанские студенты.