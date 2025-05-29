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    18:35, 28 Май 2025 | GMT +5

    Представитель Мелании Трамп опровергает «ложную» теорию о вражде ее мужа с Гарвардом

    Пресс-секретарь первой леди Мелании Трамп опроверг «совершенно ложную» теорию о том, что ее муж, президент, воюет с Гарвардским университетом из-за того, что ее сына Бэррона якобы не приняли в учебное заведение, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX News.

    Представитель Мелании Трамп опровергает «ложную» теорию о вражде ее мужа с Гарвардом
    Фото: кадр из видео / The Economic Times

    Газета Palm Beach Post первой сообщила, что пресс-секретарь первой леди Николас Клеменс заявил: «Бэррон не подавал заявление в Гарвард, и любые утверждения о том, что он или кто-либо от его имени подавал заявление, являются полностью ложными».

    Это произошло на фоне появившихся в Интернете слухов о том, что президент Дональд Трамп намерен сократить федеральное финансирование Гарварда, поскольку Бэррон, который только что закончил первый курс Нью-Йоркского университета, предположительно был отклонен Гарвардом.

    Администрация Трампа просит все федеральные агентства найти способы расторгнуть все федеральные контакты с Гарвардом на фоне продолжающегося противостояния по поводу приема иностранных студентов в школу Лиги плюща.

    Гарвард уже подал иск в федеральный суд, требуя восстановления около 3,2 млрд долларов федерального грантового финансирования, замороженного администрацией с прошлого месяца.

    Ранее сообщалось, что Гарвард оспаривает решение администрации Трампа запретить ему принимать иностранных студентов. Также неоднозначная ситуация складывается с иностранными студентами, которые уже обучаются в университете Лиги плюща, среди которых казахстанские студенты.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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