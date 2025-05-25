Большая неопределенность: казахстанский студент рассказал об учебе в Гарварде

Талгат Кабдыгали поступил на бакалавриат университета в 2022 году факультета «Политологии» («Government») и сейчас обучается на 4 курсе Гарварда.

Фото из архива Талгата Кабдыгали

В 13 школах Гарварда обучается около 7-8 казахстанских студентов, из них на бакалавриате 3 человека, магистратуре — 3-4 и докторантуре — 1.

Однако решение 22 мая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм о лишении Гарварда сертификата «Программы для студентов и посетителей по обмену Гарвардского университета» (SEVP) внесло определенную неопределенность и смятение среди иностранных студентов.

— Сейчас существует большая неопределенность в студенческом сообществе Гарварда. Очевидно, что лишение лицензии Гарварда отразится на абитуриентах, которые не смогут поступить, согласно новым мерам администрации Трампа. Также на данный момент неясна ситуация с международными студентами, которые уже обучаются в университете, — отметил Талгат Кабдыгали.

В различных СМИ США сообщается, что иностранным студентам обычно разрешается перейти в другое учебное заведение для продолжения обучения, если их текущий вуз утратил сертификат SEVP, но на практике ситуация довольно сложная.

— Согласно существующим правилам Гарварда студент может перевестись в другой вуз только при окончании 1 или 2 курса обучения. При этом сейчас такой перевод нельзя осуществить, поскольку заявления о переводе начнут принимать в октябре или ноябре, — разъяснил Талгат Кабдыгали.

Фото из архива Талгата Кабдыгали

На вопрос о настроениях наших студентов перевестись в другие учебные заведения Талгат ответил:

— Таких настроений нет, потому что Гарвард очень престижный вуз, и никто не хочет менять высокий статус своего университета на другой. Сам я тоже не желаю менять университет, да и не смогу по существующим правилам — поделился Талгат Кабдыгали.

В целом, студенты университета поддерживают позицию руководства Гарварда и их право управлять собственным учебным учреждением в соответствии с первой поправкой Конституции США.

— Данная ситуация затрагивает всех международных студентов и у всех паника, никто не понимает дальнейших шагов. Заслуживает уважение действия администрации университета, которая пытается успокоить студентов, информируют о происходящей ситуации и подбадриваю своих слушателей, — подчеркнул Талгат Кабдыгали.

В завершении интервью, Талгат пожелал учащимся Гарварда не паниковать и надеяться на положительное урегулирование сложной ситуации между руководством университета и администрацией Трампа.

— Я заметил обеспокоенность среди студентов. В такие моменты лучше всего быть рациональным и спокойным. Будем надеяться, что сложившаяся ситуация разрешится в ближайшее время и нам удастся успешно завершить обучение, а новым студентам откроется возможность поступления в один из престижных вузов Лиги плюща, — рассказал Талгат Кабдыгали.

Ранее сообщалось, что Гарвард подал в суд на администрацию Трампа в связи с запретом на обучение иностранных студентов.