Председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике

Сегодня в столице Казахстана в ходе саммита ШОС была подписана Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества, которая предусматривает переход председательства в Организации к Китайской Народной Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ШОС.

Генеральный секретарь Чжан Мин на заседании Совета глав государств-членов ШОС поблагодарил Республику Казахстан за плодотворную работу в качестве председателя.

— В завершение я хотел бы еще раз поблагодарить Республику Казахстан за плодотворную работу в качестве председателя, а также поздравить Китайскую Народную Республику с началом председательства в Организации, — сказал Генсек ШОС.

О тезисах Астанинской декларации Шанхайской организации сотрудничества — в материале агентства Kazinform.