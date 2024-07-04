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    15:08, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике

    Председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике
    Фото: Акорда

    Сегодня в столице Казахстана в ходе саммита ШОС была подписана Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества, которая предусматривает переход председательства в Организации к Китайской Народной Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ШОС.

    Генеральный секретарь Чжан Мин на заседании Совета глав государств-членов ШОС поблагодарил Республику Казахстан за плодотворную работу в качестве председателя.

    — В завершение я хотел бы еще раз поблагодарить Республику Казахстан за плодотворную работу в качестве председателя, а также поздравить Китайскую Народную Республику с началом председательства в Организации, — сказал Генсек ШОС.

    О тезисах Астанинской декларации Шанхайской организации сотрудничества — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Казахстан Китай Генсек ШОС Сотрудничество Саммит ШОС Астана
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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