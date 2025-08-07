Председатели ОСИ будут избираться на три года: что изменится после 15 сентября

Для утверждения в председатели и в состав совета кандидат должен быть собственником имущества квартиры или нежилого помещения. Также к рассмотрению допускаются члены семьи собственника (супруги), дети, родители, постоянно проживающие с собственником квартиры или нежилого помещения.



Председатель объединения собственников имущества вправе без доверенности представлять интересы объединения собственников имущества во всех судах, государственных органах и иных организациях.

Также, при соблюдении протокольных решений собрания собственников, либо совета дома в тех случаях, когда председатель объединения собственников имущества не может исполнять свои функции по причине временной нетрудоспособности или иной причине более пятнадцати календарных дней, совет дома избирает временно исполняющего обязанности председателя объединения собственников имущества из числа совета дома.

Но на срок не более шести месяцев до момента избрания нового председателя ОСИ.

Также председатель вправе для управления объектом кондоминиума заключить трудовой договор с управляющим многоквартирным жилым домом. Для этого ему необходимо решение собрания или решение совета дома при делегировании полномочий о найме управляющего.

Управляющий многоквартирным жилым домом должен быть гражданином Республики Казахстан и иметь документ о признании его профессиональной квалификации.

После заключения трудового договора и оформления, управляющий направляет информацию в жилищную инспекцию для включения данных сведений в реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Таким образом председатель остается в управлении объектом с функциями совета дома, а управляющий ведет основную деятельность по объекту на основании трудового договора.

Все о модернизации ЖКХ в Казахстане - читайте в материале Kazinform.