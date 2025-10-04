Председателем правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити, она может стать премьер-министром

Она может впоследствии занять должность премьер-министра и стать первой женщиной на этой должности.

В общей сложности Такаити набрала 185 голосов из 341. Ее соперник - сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Таким образом, Такаити наверняка станет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшие дни. Это связано с тем, что японские оппозиционные партии, хотя и имеют коллективное количественное большинство в парламенте, имеют слишком много принципиальных разногласий по своим политическим убеждениям и не смогут согласовать единую кандидатуру премьера, за которую будут готовы проголосовать все оппозиционные силы. При этом Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии.

Сегодня правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) провела выборы, чтобы избрать преемника уходящего в отставку премьер-министра Сигэру Исибы.

Изначально выборы должны были состояться в 2027 году, однако их перенесли на более ранний срок после того, как Исиба заявил о намерении уйти в отставку под давлением со стороны членов ЛДП. Он заявил, что покидает пост, беря на себя ответственность за неудовлетворительный результат на выборах 20 июля. Подробно об этом можно прочесть здесь.