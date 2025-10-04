РУ
    12:35, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Председателем правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити, она может стать премьер-министром

    Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии. Об этом свидетельствуют итоги второго тура голосования, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: Kyodo

    Она может впоследствии занять должность премьер-министра и стать первой женщиной на этой должности.

    В общей сложности Такаити набрала 185 голосов из 341. Ее соперник - сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

    Таким образом, Такаити наверняка станет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшие дни. Это связано с тем, что японские оппозиционные партии, хотя и имеют коллективное количественное большинство в парламенте, имеют слишком много принципиальных разногласий по своим политическим убеждениям и не смогут согласовать единую кандидатуру премьера, за которую будут готовы проголосовать все оппозиционные силы. При этом Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии.

    Сегодня правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) провела выборы, чтобы избрать преемника уходящего в отставку премьер-министра Сигэру Исибы.

    Изначально выборы должны были состояться в 2027 году, однако их перенесли на более ранний срок после того, как Исиба заявил о намерении уйти в отставку под давлением со стороны членов ЛДП. Он заявил, что покидает пост, беря на себя ответственность за неудовлетворительный результат на выборах 20 июля. Подробно об этом можно прочесть здесь

    Махаббат Сыздыкова
