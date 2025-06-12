Председатель парламента Турции призвал тюркские страны к единству

— Новый этап открывает новые возможности для тюркского мира, простирающегося от Мавераннахра до Кавказа, от Кавказа до Анатолии, от Анатолии до Европы. Мы должны уметь воспользоваться этим. Исполнить возложенную на нас миссию — наш общий долг. Потому что исторический шанс даётся только один раз, и никто не знает, когда он появится вновь. Поэтому мы должны извлечь из него максимум пользы. Тюркский мир — это не только культурное пространство, насчитывающее 300 миллионов человек, но и богатый регион с огромными природными ресурсами, расположенный в стратегически важнейшей части мира. У него есть потенциал предложить миру новую цивилизацию, — отметил Н.Куртулмаш.

Он также выразил мнение, что тюркские государства с момента обретения независимости динамично развиваются и укрепляют свои позиции на мировой арене.

— Но одного провозглашения независимости недостаточно. Нужно укрепить ее основы. Это означает независимость во всех сферах — от литературы и истории до науки и технологий. Мы должны достичь уровня, при котором сможем быть независимыми, в том числе в сфере продовольственной безопасности. В противном случае независимость останется лишь на бумаге.

Главная форма независимости — культурная. Освободиться от влияния сильных государств — непросто. Но у нас для этого, есть богатое историческое наследие, — сказал председатель Великого Национального Собрания Турции.

Отметим, что по итогам сегодняшнего пленарного заседания председательство в ТюркПА перешло от Азербайджана к Казахстану, была принята Астанинская декларация. Также сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со спикерами парламентов стран — членов ТюркПА.