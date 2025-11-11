Председатель Казахско-французской ассоциации награжден орденом «Достық» II степени

Во Франции в честь 35-летия принятия Декларации о Государственном суверенитете Республики Казахстан прошел торжественный культурный вечер, объединивший представителей Елисейского дворца, Парламента, Министерства Европы и иностранных дел, деловых и общественных кругов Франции, дипломатического корпуса, а также казахской диаспоры.

— Вечер стал символом укрепления культурного диалога между Казахстаном и Францией. В рамках программы прозвучали государственные гимны двух стран в исполнении Народной артистки Казахстана Майры Мұхамедқызы в сопровождении пианиста Алияра Отетлеу. Также произведения казахстанских композиторов исполнил квартет из Шымкента, — говорится в сообщении.

Фото: Минкультуры и информации РК

В ходе мероприятия была отмечена значительная роль казахской диаспоры во Франции в укреплении гуманитарных и культурных связей между двумя странами.

В знак признательности за вклад в развитие сотрудничества, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель Казахско-французской ассоциации (AKFT) Режеп Гюнай был награжден орденом «Достық» II степени.

