РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Председатель Казахско-французской ассоциации награжден орденом «Достық» II степени

    Председатель Казахско-французской ассоциации (AKFT) Режеп Гюнай в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева награжден орденом «Достық» II степени, передает Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК. 

    казахстан франция
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Во Франции в честь 35-летия принятия Декларации о Государственном суверенитете Республики Казахстан прошел торжественный культурный вечер, объединивший представителей Елисейского дворца, Парламента, Министерства Европы и иностранных дел, деловых и общественных кругов Франции, дипломатического корпуса, а также казахской диаспоры.

    — Вечер стал символом укрепления культурного диалога между Казахстаном и Францией. В рамках программы прозвучали государственные гимны двух стран в исполнении Народной артистки Казахстана Майры Мұхамедқызы в сопровождении пианиста Алияра Отетлеу. Также произведения казахстанских композиторов исполнил квартет из Шымкента, — говорится в сообщении. 

    казахстан франция
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В ходе мероприятия была отмечена значительная роль казахской диаспоры во Франции в укреплении гуманитарных и культурных связей между двумя странами.

    В знак признательности за вклад в развитие сотрудничества, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель Казахско-французской ассоциации (AKFT) Режеп Гюнай был награжден орденом «Достық» II степени.

    Ранее сообщалось, сколько заработал теннисист из Казахстана Александр Бублик на топовом турнире в Париже.

     

    Теги:
    Казахстан Франция Международные отношения
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают