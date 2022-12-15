Председатель АЗРК доложил Президенту о барьерах на ключевых товарных рынках

15 Декабря 2022, 18:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию механизов развития конкуренции.

В частности, Марат Омаров доложил Главе государства о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках и мерах, принимаемых Агентством.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения.

По итогам встречи Глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Фото: akorda.kz