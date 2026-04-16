    00:38, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Предприятия ВКО задолжали работникам более 11,5 млн тенге

    В Восточном Казахстане резко выросло количество жалоб по трудовым вопросам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя областного департамента государственной инспекции труда Кайрат Аблкаиров.

    По его словам, за первый квартал 2026 года в департамент поступило 588 обращений — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть — 572 обращения — связана с трудовыми отношениями.

    В числе актуальных вопросов — задолженность по заработной плате. На середину апреля долг перед работниками составил 11,6 млн тенге на трех предприятиях.

    — В связи с поступившими обращениями проведено 83 проверки, по итогам которых выявлено более ста нарушений трудового законодательства. Работодателям выданы предписания об устранении нарушений. Вопрос задолженности по заработной плате находится на контроле, — отметил Кайрат Аблкаиров.

    При этом в регионе отмечается снижение уровня производственного травматизма. За отчетный период зарегистрирован 21 несчастный случай, один из которых имел смертельный исход. В целом показатель снизился на 12,5%.

    Ранее мы рассказывали, какие трудовые нарушения не стоит терпеть и как защитить свои права.

    Руслан Мухамедьяров
