Предприятия, отвечающие за санитарное состояние побережий Алаколя и Балхаша, создают в Жетісу

Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев на встрече с населением Панфиловского района.

— Панфиловский район — один из регионов с высоким туристическим потенциалом. На сегодня в районе функционируют 28 туристских объектов, где за первое полугодие текущего года обслужено 18 тысяч посетителей, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует об увеличении интереса к региону как внутренних, так и иностранных туристов. Поскольку в районе есть такие места, как «Жаркентская мечеть», а также курорты «Керимагаш» и «Жаркент-Арасан», поток туристов можно увеличить в разы. В этой связи и в целях дальнейшего интенсивного развития туризма в целом в области создано управление туризма, а также в пяти районах открыты отдел туризма. Один из них — в Панфиловском районе. Отделы будут полноценно работать со следующего года, — сказал он.

Глава региона также отметил, что для отдыхающих с Алматинского региона созданы благоприятные условия для посещения на автодороге «Алматы — Хоргос». Кроме того, в этом году отремонтирована автодорога областного значения «Сарыозек-Коктал», что позволило улучшить условия для туристов из Талдыкоргана.

Стоит отметить, что предприятия «Алакөл Тазалық» и «Балқаш Тазалық» будут отвечать за содержание прибрежных зон озер Алаколь и Балхаш в летний сезон, то есть заниматься уборкой пляжей, вывозом твердых бытовых отходов, содержанием общественных санитарных узлов, обслуживанием системы уличного освещения, а также озеленением, уборкой тротуаров и проезжей части.

Планируется, что в штате «Алакөл Тазалық» будут работать свыше 40 человек, а «Балқаш Тазалық» — более 20. При необходимости в летний период будут созданы временные рабочие места. Для каждой организации запланирован закуп более 20 единиц необходимой спецтехники, включая мусоровозы, автогидроподъемники, грузовики, экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, водовозы, трициклы, катера, автокраны и прочее. Таким образом, работа данных предприятий положительно скажется на санитарном состоянии побережий.

В целом в области Жетісу продолжается работа по развитию инфраструктуры озер Алаколь и Балхаш, говорится в сообщении.

В частности, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал, автодорог «Ушарал — Достык», «Талдыкорган — Ушарал». Завершено строительство канализационных сетей в селе Акши, линии электропередачи от Бесколя до Акши протяженностью свыше 56 км, а также две подстанции. Кроме того, продолжаются берегоукрепительные работы и строительство КОС в селе Акши.

Между тем, в целях профилактики хаотичной застройки на побережье Балхаша разработан проект детальной планировки прибрежной зоны озера. При этом завершена реконструкция автодороги от села Лепсы до побережья Балхаша. До начала купального сезона был обеспечен проезд до озера по дороге «Алматы –Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай», а до конца года будут завершены работы по благоустройству. Кроме того, ведется строительство инженерно-коммуникационной сети зоны на побережье озера. Будут построены 9,3 км дорог вдоль берега, 32 км водоснабжения, 17 км водоотведения и 36 км электрических сетей.

Ранее сообщалось, что свыше 330 млрд тенге инвестиций привлечено в область Жетісу с начала года.