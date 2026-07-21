Предприятие в ВКО задолжало работникам более 27 млн тенге

В Катон-Карагайском районе ВКО прокуроры добились выплаты зарплаты на сумму более 27 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

Прокуратурой Катон-Карагайского района в рамках анализа соблюдения конституционных прав граждан выявлены нарушения трудового законодательства в деятельности КГП «АлтайКомхозСервис».

Установлено, что в результате неисполнения предприятием обязательств по оплате труда, перед 49 работниками образовалась задолженность по заработной плате.

По акту надзора законные права работников восстановлены, долг по зарплате на сумму свыше 27,8 млн теңге погашен в полном объеме.

Ранее сообщалось о том, что задолженность по зарплате в Казахстане снизилась на 36%.