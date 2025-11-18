Предпринимателям выдано льготных кредитов на 500 млрд тенге с начала года — Фархат Сарсекеев
О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане рассказал председатель правления Фонда развития предпринимательства «Даму» Фархат Сарсекеев в эфире программы «Уәде» телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Сарсекеева, сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства заняты 4,3 млн человек, и ключевая задача государства — обеспечить дальнейшее качественное развитие этого сектора.
— Если обратиться к мировой практике, субсидирование — это краткосрочный инструмент, применяемый в период кризисов. Мы активно использовали его во время пандемии и локдауна: государство и Правительство выделяли значительные средства, чтобы малый и средний бизнес не оказался на грани закрытия.
Однако с начала этого года мы перешли от субсидий к механизму льготного кредитования. Такое решение приняло Правительство, а мы выступаем его оператором. Мы разработали программу «Өрлеу» и вывели её на рынок. Её главное преимущество — предоставление кредитов через банки второго уровня по фиксированной ставке, — отметил глава фонда в интервью.
Сегодня Фонд «Даму» сотрудничает с восемью банками второго уровня.
— Согласно программе, финансирование осуществляется на паритетной основе: половину средств предоставляет фонд, вторую половину — банк. Благодаря такой модели предприниматели получают доступ к льготному кредитованию под ставку 12,6 процента годовых.
Мы не финансируем все отрасли подряд — определены пять приоритетных направлений: производство, образование, здравоохранение, транспорт и туризм.
Представители этих секторов могут получить льготные кредиты до 7 млрд тенге, под ставку 12,6 процента, сроком до 10 лет. С начала года поддержку получили уже 1 400 предпринимателей, а общий объём финансирования приблизился к 500 млрд тенге, — добавил Серсекев.
