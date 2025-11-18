Предпринимателям выдано льготных кредитов на 500 млрд тенге с начала года — Фархат Сарсекеев

По словам Сарсекеева, сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства заняты 4,3 млн человек, и ключевая задача государства — обеспечить дальнейшее качественное развитие этого сектора.

— Если обратиться к мировой практике, субсидирование — это краткосрочный инструмент, применяемый в период кризисов. Мы активно использовали его во время пандемии и локдауна: государство и Правительство выделяли значительные средства, чтобы малый и средний бизнес не оказался на грани закрытия.

Однако с начала этого года мы перешли от субсидий к механизму льготного кредитования. Такое решение приняло Правительство, а мы выступаем его оператором. Мы разработали программу «Өрлеу» и вывели её на рынок. Её главное преимущество — предоставление кредитов через банки второго уровня по фиксированной ставке, — отметил глава фонда в интервью.